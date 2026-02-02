Cémantix 1433 : Indices et solution, quel est le mot du 2 février 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 2 février 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 2 février 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 2 février 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 2 février 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je capte la lumière pour mieux l'offrir au monde sans jamais me fatiguer.
Indice 2On me remarque sans vraiment me toucher, car je transforme tout ce qui m'entoure.
Indice 3Je peux aveugler les yeux ou inspirer l'admiration silencieuse, selon la façon dont je me montre.
Indice 4Ma présence attire les regards et révèle l'éclat dans la pénombre ou la foule.
Indice 5On me dit souvent vif, éclatant ou remarquable lorsqu'on parle de personnes ou de choses.
Indice 6Je fais scintiller les bijoux, illumine les étoiles ou reflète la perfection d'un objet poli.
Indice 7Je qualifie quelque chose ou quelqu'un qui se distingue par son éclat ou sa qualité remarquable.
Indice 8Je désigne ce qui brille, qui attire l'attention par son éclat ou sa supériorité.
Solution du 2 février 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 2 février 2026Brillant
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaires (5)
Le jeu cemantiK paraît être meilleur ( original, à priori)
Flegmatique 932 sur 1000 dur CemantiX le 2 février...
Les indices sont des contresens évidents, ils nous induisent en erreur.
Oui parfois la logique c'est à n'y rien comprendre... Combien de temps nous avons perdu à cause de système
Pour le mot du 1er février 2026, nous avions "reconnaissance", à 20%, alors que le mot à trouver était reconnaissant..
Stupéfiant.