Cémantix 1420 : Indices et solution, quel est le mot du 20 janvier 2026 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 20 janvier 2026 à 00h06
Retrouvez la solution Cémantix du 20 janvier 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Cémantix 1420 : Indices et solution, quel est le mot du 20 janvier 2026 ?

Solution Cémantix du Mot du Jour du 20 janvier 2026

Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.

Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 20 janvier 2026.

Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 20 janvier 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Je suis le lien invisible entre l'individu et le collectif, discret prélèvement au nom d'un avenir partagé.


Indice 2Sans bruit, je circule de poche en caisse, transformant l'effort personnel en force commune.


Indice 3Je suis l'obligation acceptée qui permet à un groupe d'exister sans dépendre du hasard.


Indice 4Mon paiement régulier garantit des droits, même lorsque l'on ne m'aperçoit plus.


Indice 5On me verse pour appartenir à une association, un syndicat ou un système de protection.


Indice 6Je peux être mensuelle ou annuelle, et mon absence entraîne souvent la perte d'avantages.


Indice 7Je suis une somme d'argent versée par chaque membre d'un groupe.


Indice 8Je désigne la contribution financière obligatoire ou volontaire payée par une personne afin de participer au fonctionnement ou aux bénéfices d'une organisation.


Solution du 20 janvier 2026

Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 20 janvier 2026Cotisation


Cémantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera. 

Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix. 

Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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commentaire (1)

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abc (invité) Le 20/01/2026 à 14:52

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