Cémantix 1416 : Indices et solution, quel est le mot du 16 janvier 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 16 janvier 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 16 janvier 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 16 janvier 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 16 janvier 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Rien ne me détourne lorsque l'objectif est fixé, même si le chemin se couvre d'obstacles.
Indice 2Je suis la force silencieuse qui pousse à avancer quand tout invite à renoncer.
Indice 3Je transforme la volonté en ligne droite, sans détour ni hésitation.
Indice 4Quand je suis présent, les doutes reculent et les décisions deviennent fermes.
Indice 5On me reconnaît à la constance et à l'énergie mises pour atteindre un but précis.
Indice 6Je qualifie une personne qui ne lâche rien face aux difficultés.
Indice 7Je décris quelqu'un qui sait ce qu'il veut et fait tout pour l'obtenir.
Indice 8Je désigne une personne qui agit avec une volonté ferme et persistante pour atteindre un objectif.
Solution du 16 janvier 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 16 janvier 2026Déterminé
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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