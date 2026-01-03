Cémantix 1403 : Indices et solution, quel est le mot du 3 janvier 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 3 janvier 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 3 janvier 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 3 janvier 2026
.
Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 3 janvier 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis celui qui accepte de briser l'ordre établi pour faire naître un monde encore incertain.
Indice 2Mon esprit refuse l'immobile et voit dans le chaos une promesse de renouveau.
Indice 3Là où d'autres obéissent, je conteste, convaincu que le changement naît de la rupture.
Indice 4Je m'oppose aux pouvoirs en place et défends des idées capables de transformer une société entière.
Indice 5On m'associe souvent aux révoltes, aux idéologies nouvelles et aux bouleversements politiques ou sociaux.
Indice 6Je peux être un acteur des grandes révolutions, qu'elles soient politiques, sociales ou culturelles.
Indice 7Je suis une personne qui cherche à renverser l'ordre existant pour en instaurer un nouveau.
Indice 8Je désigne quelqu'un ou quelque chose qui vise à provoquer un changement radical des structures politiques, sociales ou idéologiques en place.
Solution du 3 janvier 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 3 janvier 2026Révolutionnaire
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaire (0)