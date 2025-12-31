Cémantix 1400 : Indices et solution, quel est le mot du 31 décembre 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 31 décembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 31 décembre 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 31 décembre 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 31 décembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis ce qui demeure quand tout semble déjà accompli, l'ombre de l'abondance après le nécessaire.
Indice 2Je nais du déséquilibre entre ce qui est attendu et ce qui arrive en trop.
Indice 3On me redoute dans les calculs précis, car je révèle un excès là où l'on cherchait l'exactitude.
Indice 4Je m'invite lorsque la production dépasse la demande ou lorsque l'on prévoit trop large.
Indice 5En économie comme en logistique, je pose problème quand il faut stocker, écouler ou éliminer.
Indice 6Je désigne ce qui reste après satisfaction des besoins.
Indice 7On parle de moi lorsqu'il y a plus que nécessaire ou plus que prévu.
Indice 8Je suis une quantité excédentaire, ajoutée ou restante au-delà de ce qui est requis ou utile.
Solution du 31 décembre 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 31 décembre 2025Surplus
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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