Cémantix 1399 : Indices et solution, quel est le mot du 30 décembre 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 30 décembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 30 décembre 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 30 décembre 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 30 décembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je peux être invisible et pourtant accueillir ou être accueilli dans un lieu ou un corps.
Indice 2On me trouve parfois là où je ne devrais pas, et ma présence change l'équilibre des lieux.
Indice 3Je partage un espace, parfois temporaire, parfois durable, avec celui qui me reçoit ou que je reçois.
Indice 4Je suis celui qui ouvre sa maison ou son environnement pour accueillir autrui.
Indice 5On me désigne aussi comme celui qui reçoit un invité ou une visite, dans un cadre social ou professionnel.
Indice 6Dans la nature, je peux désigner l'organisme qui abrite un parasite ou un organisme invité.
Indice 7Je suis la personne qui reçoit quelqu'un chez elle ou la créature qui accueille un autre être.
Indice 8Je suis celui qui reçoit ou héberge quelqu'un, que ce soit humain, animal ou organisme.
Solution du 30 décembre 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 30 décembre 2025Hôte
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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