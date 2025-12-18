Cémantix 1387 : Indices et solution, quel est le mot du 18 décembre 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 18 décembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 18 décembre 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 18 décembre 2025
.
Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 18 décembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis ce qui refuse la règle, l'ordre et la laisse, vivant selon des lois plus anciennes que les hommes.
Indice 2Ni dompté par la main, ni plié par la parole, je reste fidèle à l'instinct qui me guide.
Indice 3Là où je vis, la nature commande et la civilisation recule.
Indice 4On me dit libre, parfois dangereux, souvent imprévisible.
Indice 5Je qualifie ce qui n'a pas été apprivoisé, civilisé ou maîtrisé.
Indice 6On parle de moi pour un animal, un territoire ou même un comportement brutal.
Indice 7Je suis l'opposé de domestiqué.
Indice 8Je désigne ce qui vit à l'état naturel, sans être soumis aux règles ou au contrôle de l'homme.
Solution du 18 décembre 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 18 décembre 2025Sauvage
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaire (0)