Cémantix 1385 : Indices et solution, quel est le mot du 16 décembre 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 16 décembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 16 décembre 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 16 décembre 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 16 décembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je peux être transparente comme le vide, mais briser en un instant ce qui me défie.
Indice 2Je nais du calme absolu, quand le mouvement cesse et que tout se durcit.
Indice 3Je recouvre parfois les lacs, les routes ou les cœurs, rendant chaque pas plus dangereux.
Indice 4Je transforme une boisson ordinaire en plaisir rafraîchissant lors des fortes chaleurs.
Indice 5Je suis l'eau figée par le temps et le froid, gardienne silencieuse des hivers éternels.
Indice 6Je fonds lorsque la température monte et redeviens eau sans laisser de trace.
Indice 7On me trouve dans les congélateurs, les patinoires et les desserts d'été.
Indice 8Je suis de l'eau à l'état solide obtenue par le froid.
Solution du 16 décembre 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 16 décembre 2025Glace
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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