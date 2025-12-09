Cémantix 1378 : Indices et solution, quel est le mot du 9 décembre 2025 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 09 décembre 2025 à 00h08
Retrouvez la solution Cémantix du 9 décembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Cémantix 1378 : Indices et solution, quel est le mot du 9 décembre 2025 ?

Solution Cémantix du Mot du Jour du 9 décembre 2025

Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.

Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 9 décembre 2025.

Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 9 décembre 2025

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Je suis l'instant où le temps retient son souffle sans encore choisir s'il doit repartir.


Indice 2Quand j'apparais, le mouvement ne meurt pas, il reste simplement en équilibre au-dessus du vide.


Indice 3Je ne suis ni fin ni début, mais ce drôle de plateau au milieu, où tout reste en attente de verdict.


Indice 4On m'utilise quand il faut interrompre quelque chose sans le supprimer complètement.


Indice 5Je peux toucher un contrat, un match, un jugement, une peine ou même une carrière entière.


Indice 6Je laisse une situation en pause, comme si on appuyait sur un bouton « stop » sans éteindre la machine.


Indice 7Quand une personne est sanctionnée sans être définitivement exclue, on parle souvent de moi.


Indice 8Je désigne l'action de mettre provisoirement fin à quelque chose ou de le tenir en état d'arrêt temporaire, sans le supprimer définitivement.


Solution du 9 décembre 2025

Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 9 décembre 2025Suspension


Cémantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera. 

Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix. 

Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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