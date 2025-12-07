Cémantix 1376 : Indices et solution, quel est le mot du 7 décembre 2025 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 07 décembre 2025 à 00h31
Retrouvez la solution Cémantix du 7 décembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Cémantix 1376 : Indices et solution, quel est le mot du 7 décembre 2025 ?

Solution Cémantix du Mot du Jour du 7 décembre 2025

Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.

Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 7 décembre 2025.

Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 7 décembre 2025

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Je suis la limite floue où ce qui dérange cesse soudain d'être refusé.


Indice 2Quand je suis atteint, même l'exigence cesse de se débattre.


Indice 3Je suis ce point discret où l'esprit consent, même sans être convaincu.


Indice 4On me reconnaît lorsque quelque chose n'est ni parfait ni idéal, mais néanmoins recevable.


Indice 5Je qualifie ce qu'on peut tolérer sans protester, même si ce n'est pas la meilleure option.


Indice 6On m'utilise souvent pour dire qu'un résultat, un comportement ou un niveau est « suffisant ».


Indice 7Je décris quelque chose qui passe, qui convient assez pour ne pas être rejeté.


Indice 8Je désigne ce qui peut être admis, toléré ou jugé convenable sans objection majeure.


Solution du 7 décembre 2025

Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 7 décembre 2025Acceptable


Cémantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera. 

Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix. 

Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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