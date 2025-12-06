Cémantix 1375 : Indices et solution, quel est le mot du 6 décembre 2025 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 06 décembre 2025 à 00h16
Retrouvez la solution Cémantix du 6 décembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Cémantix 1375 : Indices et solution, quel est le mot du 6 décembre 2025 ?

Solution Cémantix du Mot du Jour du 6 décembre 2025

Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.

Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 6 décembre 2025.

Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 6 décembre 2025

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Je permets aux voix de voyager sans corps, franchissant des distances que les pas ne pourraient suivre.


Indice 2Je fais danser des messages dans l'invisible, sans que nul ne voie le chemin qu'ils empruntent.


Indice 3Par mon art, deux esprits séparés peuvent échanger comme s'ils partageaient la même pièce.


Indice 4Je traverse mers, montagnes et nuages grâce à des fils enfouis ou des ondes insaisissables.


Indice 5Je suis à l'origine des réseaux modernes, de la simple conversation à l'immense toile planétaire.


Indice 6Sans moi, ni téléphone, ni internet, ni message instantané n'existeraient.


Indice 7Je désigne le fait de transmettre des informations à distance grâce à des moyens techniques.


Indice 8Je suis la transmission d'informations entre deux points éloignés à l'aide d'un support électrique, optique ou radio.


Solution du 6 décembre 2025

Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 6 décembre 2025Télécommunication


Cémantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera. 

Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix. 

Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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