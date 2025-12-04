Cémantix 1373 : Indices et solution, quel est le mot du 4 décembre 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 4 décembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 4 décembre 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 4 décembre 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 4 décembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis la voix qui surgit au milieu des autres sans appartenir tout à fait au lieu où elle résonne.
Indice 2On m'invite quand le silence ne suffit plus et que l'on veut donner un sens à ce qui se discute.
Indice 3Je ne suis ni le maître des lieux ni un simple spectateur, mais celui qui vient troubler l'inertie des chaises alignées.
Indice 4Ma présence change une réunion passive en moment d'écoute active, parfois admirée, parfois redoutée.
Indice 5On attend de moi que je partage un savoir, une expérience ou un point de vue devant un groupe réuni pour m'entendre.
Indice 6On me trouve dans les conférences, les séminaires, les tables rondes, les formations ou les débats publics.
Indice 7Je prends la parole devant un public, souvent présenté par un animateur ou un organisateur.
Indice 8Je suis la personne qui prend la parole dans un cadre structuré (conférence, réunion, cours, débat) pour apporter un contenu, un témoignage ou une expertise à un auditoire.
Solution du 4 décembre 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 4 décembre 2025Intervenant
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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