Cémantix 1372 : Indices et solution, quel est le mot du 3 décembre 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 3 décembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 3 décembre 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 3 décembre 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 3 décembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis la valeur qu'aucune fortune ne peut acheter et qu'aucune ruse ne peut imiter.
Indice 2Lorsque je suis reconnu, je transforme l'effort invisible en récompense visible.
Indice 3Je distingue ceux qui obtiennent quelque chose parce qu'ils le doivent, et non parce qu'on le leur donne.
Indice 4Sans moi, les honneurs sonnent creux et les succès paraissent injustes.
Indice 5On me revendique souvent lorsque le travail ou la persévérance ont été réellement fournis.
Indice 6Je suis ce que l'on invoque quand on dit qu'une récompense a été « vraiment gagnée ».
Indice 7Je suis ce qui justifie qu'un individu obtienne ce qu'il a bien accompli.
Indice 8Je suis la qualité ou la valeur qui rend quelqu'un digne d'une récompense, d'un avantage ou d'une reconnaissance.
Solution du 3 décembre 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 3 décembre 2025Mérite
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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