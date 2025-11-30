Cémantix 1369 : Indices et solution, quel est le mot du 30 novembre 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 30 novembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 30 novembre 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 30 novembre 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 30 novembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis celui qui veut que la loi des hommes s'aligne sur une interprétation particulière d'un message venu du désert.
Indice 2Je vois dans le texte sacré non seulement une foi personnelle, mais aussi le plan d'organisation d'une société entière.
Indice 3Dans mon esprit, le pouvoir politique n'est jamais totalement séparé de la parole d'un Prophète.
Indice 4Je défends l'idée que la religion doit guider les institutions, les lois et parfois même la constitution d'un État.
Indice 5On me trouve dans des partis, des mouvements ou des groupes dont le programme se réclame explicitement de l'Islam pour gouverner.
Indice 6Je ne désigne pas simplement un croyant, mais quelqu'un qui veut donner un rôle central à l'Islam dans la vie politique.
Indice 7On utilise souvent ce terme pour parler de courants qui souhaitent fonder ou transformer un État sur la base de principes religieux islamiques.
Indice 8Je suis une personne ou un courant politique qui prône l'application de principes inspirés de l'Islam à l'organisation de la société et du pouvoir.
Solution du 30 novembre 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 30 novembre 2025Islamiste
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaire (1)
J'aimerais bien jouer à cemantix s’il vous plaît.
Merci et bon début de semaine.
Armel56