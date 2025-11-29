Cémantix 1368 : Indices et solution, quel est le mot du 29 novembre 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 29 novembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 29 novembre 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 29 novembre 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 29 novembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis la chaleur qui unit sans flamme et qui rapproche sans obligation.
Indice 2On me ressent sans me voir, mais ma présence apaise les cœurs méfiants.
Indice 3Je transforme un inconnu en complice et une rencontre en lien durable.
Indice 4On me reconnaît dans un sourire sincère, une parole douce ou une main tendue.
Indice 5Je décris ce qui se fait dans la bienveillance, sans animosité ni rivalité.
Indice 6Je qualifie souvent une attitude, un geste ou un ton qui inspire confiance.
Indice 7On dit d'une relation ou d'une rencontre qu'elle l'est lorsqu'elle se déroule dans la sympathie.
Indice 8Je désigne ce qui exprime ou traduit la gentillesse, la cordialité et la bonne entente entre personnes.
Solution du 29 novembre 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 29 novembre 2025Amical
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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