Cémantix 1366 : Indices et solution, quel est le mot du 27 novembre 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 27 novembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 27 novembre 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 27 novembre 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 27 novembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je nais de la rencontre du binaire et de la logique, organisant un chaos de données en une structure compréhensible.
Indice 2Mon langage est fait de 0 et de 1, mais je peux générer des mondes entiers d'images et de sons.
Indice 3Je suis un domaine qui étudie à la fois la machine et la théorie de la façon de traiter l'information de manière automatisée.
Indice 4On me divise souvent en deux grands champs : le matériel (hardware) et le logiciel (software).
Indice 5Les notions de codage, d'algorithme et de réseau sont au cœur de ma discipline.
Indice 6Mon nom est un néologisme français, contraction de deux mots : information et automatique.
Indice 7Je suis la science et la technique du traitement automatique de l'information.
Indice 8C'est l'ensemble des disciplines scientifiques et techniques qui concernent le traitement, la représentation et la transmission de l'information par des machines électroniques et les programmes qui les animent.
Solution du 27 novembre 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 27 novembre 2025Informatique
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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