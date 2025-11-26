Cémantix 1365 : Indices et solution, quel est le mot du 26 novembre 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 26 novembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 26 novembre 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 26 novembre 2025
.
Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 26 novembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je peux être tendue en physique pour mesurer une force, ou être la seule chose qui sépare un trapéziste du vide.
Indice 2Bien que je n'aie pas de bouche, on me dit vocale dans l'anatomie, et je sers aussi de repère pour les angles et les arcs sur la surface d'un cercle.
Indice 3On me tresse à partir de fils plus petits, mais ma résistance augmente avec leur nombre, me permettant de hisser de lourdes charges ou de retenir un navire.
Indice 4Dans le domaine musical, ma vibration produit le son d'un violon, d'une guitare ou d'un piano.
Indice 5En escalade ou en spéléologie, je suis un élément de sécurité vital, souvent dynamique ou semi-statique.
Indice 6Je suis un type de lien long, flexible et solide, traditionnellement fabriqué à partir de fibres végétales comme le chanvre ou le coton.
Indice 7Je peux être utilisée dans les sports nautiques pour remorquer, ou dans la construction pour délimiter.
Indice 8C'est un assemblage de fils tordus ou tressés en un faisceau épais, long et souple, servant à lier, tirer, retenir ou suspendre des objets.
Solution du 26 novembre 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 26 novembre 2025Corde
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaire (0)