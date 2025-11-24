Cémantix 1363 : Indices et solution, quel est le mot du 24 novembre 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 24 novembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 24 novembre 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 24 novembre 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 24 novembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je cache sans disparaître et révèle sans montrer, frontière mince entre le vrai et le joué.
Indice 2Je fais parler les yeux quand la bouche se tait, offrant au porteur une seconde peau.
Indice 3Dans mes traits immobiles circulent mille visages, mais nul ne sait lequel est le tien.
Indice 4De Venise aux scènes du Nô, je traverse carnavals, temples et théâtres pour prêter des âmes aux rôles.
Indice 5Je peux filtrer l'air, détourner un regard, apaiser un rituel ou amplifier un personnage.
Indice 6On me porte pour soigner, pour travailler, pour plonger, pour jouer ou pour brouiller les pistes.
Indice 7Je couvre le visage pour se déguiser, se protéger ou rester méconnaissable.
Indice 8Objet qui recouvre tout ou partie du visage, utilisé pour la protection, le déguisement, la représentation scénique ou la dissimulation de l'identité.
Solution du 24 novembre 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 24 novembre 2025Masque
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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