Cémantix 1361 : Indices et solution, quel est le mot du 22 novembre 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 22 novembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 22 novembre 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 22 novembre 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 22 novembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je ne parle pas, mais je peux capturer l'âme d'une personne ; je suis souvent encadré, mais mon contenu peut être peint, sculpté ou photographié.
Indice 2Mon foyer est généralement le visage, mais je peux inclure le buste ou le corps entier, et ma valeur réside souvent dans la ressemblance ou l'interprétation.
Indice 3Je peux être fait en pied, en buste, en buste ou en gros plan, et ma réalisation est un art qui cherche à fixer un instant, une expression ou une personnalité.
Indice 4Je suis un genre artistique dont l'objectif principal est la représentation d'un individu réel et identifiable.
Indice 5Les artistes célèbres comme Rembrandt, Van Gogh ou Nadar m'ont utilisé pour immortaliser des figures historiques ou des anonymes.
Indice 6Je suis le contraire d'une nature morte ou d'un paysage, car la figure humaine en est toujours le sujet central.
Indice 7Je suis souvent commandé pour commémorer une personne ou pour marquer un statut social élevé.
Indice 8Représentation artistique, qu'elle soit picturale, graphique, sculpturale ou photographique, dont le sujet est une personne humaine dont on cherche à rendre à la fois la ressemblance physique et, souvent, l'expression psychologique ou la position sociale.
Solution du 22 novembre 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 22 novembre 2025Portrait
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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