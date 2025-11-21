Cémantix 1360 : Indices et solution, quel est le mot du 21 novembre 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 21 novembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 21 novembre 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 21 novembre 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 21 novembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis la tête qui ne frappe pas, mais fait mouvoir tous les membres sur l'échiquier des plaines.
Indice 2Quand je murmure, les cartes se plient, les flèches glissent et les batailles naissent avant le premier bruit d'acier.
Indice 3Sans moi, l'armée a mille bras et pourtant aucun regard pour guider ses pas.
Indice 4Je rassemble autour d'une même table les chefs qui transforment les intentions en plans.
Indice 5Je digère rapports et messages pour en faire des ordres clairs, du renseignement à la logistique.
Indice 6Sous mon toit travaillent côte à côte opérations, stratégie, planification et transmissions.
Indice 7Je conseille le général et coordonne l'action des forces au sommet de la hiérarchie.
Indice 8Je suis l'ensemble des officiers et services chargés de préparer, coordonner et diriger l'action des troupes au niveau d'un commandement.
Solution du 21 novembre 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 21 novembre 2025État-major
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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