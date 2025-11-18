Cémantix 1357 : Indices et solution, quel est le mot du 18 novembre 2025 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 18 novembre 2025 à 00h36
Retrouvez la solution Cémantix du 18 novembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Cémantix 1357 : Indices et solution, quel est le mot du 18 novembre 2025 ?

Solution Cémantix du Mot du Jour du 18 novembre 2025

Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.

Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 18 novembre 2025.

Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 18 novembre 2025

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Je divise le temps sans en avoir le pouvoir, mais je marque ses cycles avec rigueur.


Indice 2Je ne suis ni une saison, ni une année, mais j'en porte pourtant le rythme caché.


Indice 3Trois fois je passe avant que l'année ne s'éteigne, et chacun de mes pas dure douze semaines.


Indice 4Je structure le travail des élèves comme celui des entreprises, sans jamais prendre de vacances.


Indice 5Je suis souvent associé aux bulletins scolaires et aux bilans comptables.


Indice 6On me compte quatre fois pour faire le tour complet d'une année.


Indice 7Je dure trois mois et sépare le temps en portions égales.


Indice 8Je suis une période de trois mois utilisée pour découper l'année civile, scolaire ou financière.


Solution du 18 novembre 2025

Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 18 novembre 2025Trimestre


Cémantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera. 

Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix. 

Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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