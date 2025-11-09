Cémantix 1348 : Indices et solution, quel est le mot du 9 novembre 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 9 novembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 9 novembre 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 9 novembre 2025
.
Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 9 novembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis l'argent qui circule sans travail en retour, mais pas sans raison.
Indice 2Je ne suis ni salaire ni don, pourtant je remplis les poches de ceux qu'on veut soutenir.
Indice 3Invisible pour certains, vitale pour d'autres, je compense souvent le manque ou la perte.
Indice 4Je peux venir de l'État, d'une caisse ou d'un fonds, et j'existe sous des formes multiples.
Indice 5Je porte souvent un adjectif : familiale, chômage, logement, ou encore rentrée.
Indice 6On me verse chaque mois pour aider ceux dont les revenus sont insuffisants.
Indice 7Je suis une somme d'argent versée à titre d'aide ou de compensation.
Indice 8Je suis une aide financière attribuée par l'État ou un organisme public à une personne selon sa situation.
Solution du 9 novembre 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 9 novembre 2025Allocation
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaire (0)