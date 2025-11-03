Cémantix 1342 : Indices et solution, quel est le mot du 3 novembre 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 3 novembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 3 novembre 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 3 novembre 2025
.
Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 3 novembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis la ligne qui quitte la plaine pour flirter avec le ciel.
Indice 2Je fais vaciller le vertige lorsque l'horizon rapetisse sous tes pieds.
Indice 3Quand je m'invite, tout prend de la hauteur, du ton au tarif.
Indice 4Qu'il s'agisse d'une tour, d'une note ou d'une marée, on me compte en mètres, en points ou en degrés.
Indice 5On me recherche pour l'exigence, mais on me craint sur la facture.
Indice 6Mon contraire abaisse tandis que moi j'augmente, hisse et surclasse.
Indice 7Si je qualifie un lieu, il domine, si je qualifie un prix, il pique, si je qualifie un niveau, il demande plus.
Indice 8Je qualifie ce qui est d'une grande hauteur, valeur, intensité ou niveau, par opposition à « bas ».
Solution du 3 novembre 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 3 novembre 2025Élevé
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaires (9)
Père: 997 précepteur:998 Naître:999 et élevé:1000. OUF!!! Un autre jeu comme celui-ci et j'abandonne ! Je ne sais pas si les liens sont faits par un humain ou un robot, mais ça manque de cohérence et surtout, d'intelligence!!!
Mouais bof… une fois « naître » et « père » trouvés j’ai mis « élever »… la température étant basse j’ai même pas pensé que « élevé » puisse marcher … on dirait que ce jeu a été fait par une IA qui a juste pris des textes et fait une liste/courbe de température sans que cela ait un sens… et donc après quelques jours je ne vois pas l’intérêt.
Du coup, compliqué à faire deviner pour moi avec les différents indices
Alors là j'ai vraiment du mal à saisir la proximité sémantique de certains mots les plus proches, comme "Lancashire" (986‰), "préromantique" (985‰)... Ou à l'inverse, la distance de certains autres comme "haut", "éducation"...
Quel rapport entre grand-père, fils,petit-fils et "élevé "?.... avec les indices j'ai essayé "haut","bas" ça ne s'allume même pas ! INTROUVABLE !
Effectivement, c'est le souci de la sémantique, des fois il est compliqué de faire les rapprochements...
Alors là nous avons vraiment eu des difficultés à faire des rapprochements entre les mots "famille" "père" "précepteur" qui étaient assez élevé (sans mauvais jeu de mot) bon...
celui-ci fallait le trouver ...
Famille