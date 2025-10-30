Cémantix 1338 : Indices et solution, quel est le mot du 30 octobre 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 30 octobre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 30 octobre 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 30 octobre 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 30 octobre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis la différence qui n'en est pas une, le miroir où tout s'équilibre.
Indice 2Quand deux choses se regardent sans se dominer, c'est souvent moi que tu contemples.
Indice 3Je suis le poids invisible qui fait pencher les balances du même côté.
Indice 4On me trouve là où la valeur, la mesure ou le sens se rencontrent sans s'opposer.
Indice 5Je ne suis pas identique, mais je vaux tout autant.
Indice 6Je relie deux éléments différents qui possèdent pourtant la même importance.
Indice 7On m'utilise pour dire que deux choses ont la même valeur ou le même effet.
Indice 8Je désigne ce qui a la même signification, la même fonction ou la même valeur qu'une autre chose.
Solution du 30 octobre 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 30 octobre 2025Équivalent
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaire (1)
bonjour vous avez ecris Équilavent est pas équivalent