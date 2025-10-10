Cémantix 1318 : Indices et solution, quel est le mot du 10 octobre 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 10 octobre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 10 octobre 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 10 octobre 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 10 octobre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis la vérité cachée derrière les symptômes, que seuls les yeux exercés savent nommer.
Indice 2Je précède souvent la guérison, mais sans moi, le remède erre dans l'obscurité.
Indice 3Je naîs d'un doute, d'une observation et d'un raisonnement, jamais d'un hasard.
Indice 4Je suis la conclusion du regard du savant sur les signes du corps malade.
Indice 5Mon but est de comprendre ce qui se cache derrière la fièvre, la douleur ou la toux.
Indice 6Je guide le traitement, car sans moi, on soigne à l'aveugle.
Indice 7Le médecin me pose avant de prescrire un médicament.
Indice 8Je suis l'acte par lequel un professionnel identifie la cause ou la nature d'une maladie à partir de ses symptômes et examens.
Solution du 10 octobre 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 10 octobre 2025Diagnostic
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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