Cémantix 1314 : Indices et solution, quel est le mot du 6 octobre 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 6 octobre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 6 octobre 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 6 octobre 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 6 octobre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je tisse des fils invisibles entre des terres qui ne se sont jamais touchées.
Indice 2Sous mon influence, une idée née dans un village peut changer la vie d'une métropole.
Indice 3Je fais circuler l'or, les mots et les hommes plus vite que les vents et les marées.
Indice 4Je suis le grand réseau qui relie les peuples, mais efface parfois leurs différences.
Indice 5Grâce à moi, un fruit peut venir de l'autre bout du monde, et une chanson devenir planétaire.
Indice 6Je suis à la fois une promesse d'unité et une source d'inégalités.
Indice 7Je désigne l'interconnexion croissante entre les pays à travers les échanges économiques, culturels et humains.
Indice 8Je suis le processus par lequel les sociétés, les économies et les cultures du monde deviennent de plus en plus liées et interdépendantes.
Solution du 6 octobre 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 6 octobre 2025Mondialisation
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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