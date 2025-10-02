Cémantix 1310 : Indices et solution, quel est le mot du 2 octobre 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 2 octobre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 2 octobre 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 2 octobre 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 2 octobre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis la beauté des choses qui se brisent dès qu'on ose les toucher.
Indice 2Un souffle suffit à me renverser, mais ma faiblesse est parfois ma grâce.
Indice 3On me protège d'un écrin ou d'un voile, car je redoute le moindre choc.
Indice 4Je peux décrire aussi bien un cristal qu'un cœur trop sensible.
Indice 5On me signale souvent sur un colis qu'il faut manipuler avec soin.
Indice 6Je suis l'opposé de solide et robuste.
Indice 7Je qualifie ce qui casse ou s'abîme facilement.
Indice 8Je désigne ce qui est délicat, vulnérable ou peu résistant aux contraintes.
Solution du 2 octobre 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 2 octobre 2025Fragile
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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