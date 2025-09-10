Cémantix 1288 : Indices et solution, quel est le mot du 10 septembre 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 10 septembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 10 septembre 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 10 septembre 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 10 septembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis ce lien discret qui n'est ni frère ni étranger, un pont de sang à la périphérie de la famille.
Indice 2Je grandis dans d'autres foyers mais je partage une racine commune.
Indice 3On me retrouve aux repas de famille, parfois complice de jeux, parfois oublié dans les arbres généalogiques.
Indice 4Je suis le fils ou la fille du frère ou de la sœur de l'un de tes parents.
Indice 5Je ne suis pas ton frère mais je reste proche de ton enfance et de ton histoire familiale.
Indice 6On me distingue en germain, issu de germain, ou éloigné selon la parenté.
Indice 7Je suis un membre de ta famille de la même génération que toi, mais pas de la même fratrie.
Indice 8Parent issu du frère ou de la sœur de son père ou de sa mère.
Solution du 10 septembre 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 10 septembre 2025Cousin
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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