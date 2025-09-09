Cémantix 1287 : Indices et solution, quel est le mot du 9 septembre 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 9 septembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 9 septembre 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 9 septembre 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 9 septembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis celui qui traque dans le silence, lisant les traces que le vent efface déjà.
Indice 2Je connais la patience plus que la vitesse, car l'attente est mon arme autant que mon outil.
Indice 3Mon regard cherche dans l'ombre, et mes pas se font plus légers que ceux de ma proie.
Indice 4Je suis guidé par l'instinct et les techniques transmises depuis la nuit des temps.
Indice 5Je poursuis et capture des animaux, que ce soit pour me nourrir, me défendre ou par tradition.
Indice 6On me trouve dans les forêts, les plaines ou les montagnes, fusil ou arc à la main.
Indice 7Je suis une personne qui chasse.
Indice 8Personne ou animal qui traque et capture le gibier ou d'autres proies, pour se nourrir, par sport ou par métier.
Solution du 9 septembre 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 9 septembre 2025Chasseur
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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