Cémantix 1284 : Indices et solution, quel est le mot du 6 septembre 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 6 septembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 6 septembre 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 6 septembre 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 6 septembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je traverse le monde sans image, mais le monde me traverse en sons, odeurs et touchers.
Indice 2Je lis la peau des choses avec les doigts, et la rumeur des lieux avec les pas.
Indice 3La lumière ne me parle pas, pourtant je sais reconnaître la présence comme on reconnaît une voix.
Indice 4Pour avancer, je dresse une carte de mémoire, de canne et d'échos.
Indice 5On me guide avec un chien ou un signal sonore là où les yeux manquent.
Indice 6On me décrit par l'absence de vue, complète ou presque.
Indice 7Je suis une personne qui ne voit pas.
Indice 8Qui est privé de la vue, totalement ou en grande partie.
Solution du 6 septembre 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 6 septembre 2025Aveugle
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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