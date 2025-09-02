Cémantix 1280 : Indices et solution, quel est le mot du 2 septembre 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 2 septembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 2 septembre 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 2 septembre 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 2 septembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis la poignée que l'on fait au fil pour tenir l'invisible.
Indice 2Quand je naîs, la ligne cesse d'être droite et devient promesse ou prison.
Indice 3Je défie parfois le tranchant autant que la patience, à moins qu'un roi n'ordonne de me couper.
Indice 4On me cherche solide en mer, élégant au cou, discret au bois, et fiable sur la corde.
Indice 5Je peux unir deux brins, bloquer une charge, marquer une vitesse ou symboliser une union.
Indice 6Marin, alpiniste, chirurgien et scout apprennent mes formes comme des recettes de sécurité.
Indice 7Je suis un entrelacement de corde, de fil ou de ruban qui maintient ou relie.
Indice 8Boucle ou entrecroisement serré d'un ou plusieurs brins (corde, fil, ruban) servant à lier, fixer ou orner, et par extension point d'intersection dans un réseau.
Solution du 2 septembre 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 2 septembre 2025Noeud
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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