Cémantix 1274 : Indices et solution, quel est le mot du 27 août 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 27 août 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 27 août 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 27 août 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 27 août 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis la mécanique discrète par laquelle un murmure individuel devient verdict collectif.
Indice 2Sous mon voile d'enveloppes et de chiffres, je convertis des choix intimes en pouvoir visible.
Indice 3Je décide sans voix haute : ce sont les règles qui parlent, et les urnes qui répondent.
Indice 4Je peux être majoritaire, proportionnel, à un ou deux tours, mais toujours borné par un calendrier.
Indice 5Je rassemble bulletins, listes, bureaux et dépouillement selon une procédure codifiée.
Indice 6Je désigne le mode et l'opération par lesquels on élit des représentants ou on tranche une question.
Indice 7Je suis une élection, ou la manière d'organiser et de compter les votes.
Indice 8Procédure de vote permettant de recueillir et de compter des suffrages afin d'élire ou de décider selon des règles déterminées.
Solution du 27 août 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 27 août 2025Scrutin
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaire (1)
Les indices sont toujours par rapport au mot d'hier....