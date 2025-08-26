Cémantix 1273 : Indices et solution, quel est le mot du 26 août 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 26 août 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 26 août 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 26 août 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 26 août 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis l'instant où la terre cesse d'exister sous tes pieds et où le corps parie sur l'air.
Indice 2Je transforme l'élan en suspension, un souffle de vide entre deux certitudes.
Indice 3Je coupe le fil du pas pour mieux recoudre la trajectoire plus loin.
Indice 4On me mesure en hauteur, en longueur ou en audace, selon la barre, le bac à sable ou le vide.
Indice 5Je naîs d'une impulsion et d'une réception, avec parfois une figure au milieu.
Indice 6En ski, en parachute ou en gymnastique, je suis le cœur du mouvement spectaculaire.
Indice 7Je suis ce qu'on fait quand on quitte le sol d'un coup pour retomber plus loin.
Indice 8Action de se propulser pour quitter momentanément le sol et retomber plus loin ou plus haut.
Solution du 26 août 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 26 août 2025Saut
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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