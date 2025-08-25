Cémantix 1272 : Indices et solution, quel est le mot du 25 août 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 25 août 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 25 août 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 25 août 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 25 août 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le mot bref qui ouvre une rencontre ou qui ferme une séparation, sans promesse mais avec chaleur.
Indice 2Je flotte entre la légèreté familière et la gravité sacrée, car je peux signifier bonjour comme rédemption.
Indice 3Parfois crié de loin, parfois murmuré de près, je suis l'écho simple du lien entre les êtres.
Indice 4On me prononce pour accueillir, prendre congé ou exprimer une bienveillance.
Indice 5Je suis aussi le signe de la main levée, bref mais universel.
Indice 6On me retrouve dans les formules de politesse et les échanges quotidiens.
Indice 7Je suis une façon familière de dire bonjour ou au revoir.
Indice 8Je suis une formule de salutation employée pour dire bonjour, au revoir ou marquer une expression de bienveillance.
Solution du 25 août 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 25 août 2025Salut
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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