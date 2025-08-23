Cémantix 1270 : Indices et solution, quel est le mot du 23 août 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 23 août 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 23 août 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 23 août 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 23 août 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une promesse de fuite en ligne droite, où les façades s'alignent comme des soldats immobiles.
Indice 2Mon ampleur se mesure à l'air que je laisse passer entre les immeubles, plus large que mes sœurs ordinaires.
Indice 3Je porte souvent les grands noms et les grands cortèges, davantage scène que simple passage.
Indice 4Les arbres me bordent parfois en double rangée, donnant au pas pressé des citoyens une ombre régulière.
Indice 5On me trace pour relier des lieux importants, absorber le flux et dessiner la perspective d'une ville.
Indice 6Je suis plus large qu'une rue, souvent haussée de multiples voies et trottoirs généreux.
Indice 7On me parcourt en voiture, à vélo ou à pied, entre boutiques, cafés et carrefours.
Indice 8Voie urbaine large et généralement rectiligne, souvent bordée d'arbres ou de grands immeubles, reliant des points majeurs d'une ville.
Solution du 23 août 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 23 août 2025Avenue
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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