Cémantix 1269 : Indices et solution, quel est le mot du 22 août 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 22 août 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 22 août 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 22 août 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 22 août 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis la ville qui circule sous la ville, un réseau d'ombres où les foules se croisent sans horizon.
Indice 2Je déplace les heures plus vite que les pas, en échange d'un billet avalé par une bouche de fer.
Indice 3Mes couloirs murmurent des cartes invisibles, et mes rames dessinent des veines de lumière sous le béton.
Indice 4Je m'ouvre par des bouches grillagées, je respire aux stations et je pulse au rythme des correspondances.
Indice 5On lit, on somnole, on se presse en moi, de quai en quai, au son d'annonces mécaniques.
Indice 6Je relie les quartiers d'une grande ville grâce à des trains souterrains fréquents.
Indice 7On descend des escaliers, on valide un titre de transport, on attend sur le quai et l'on monte en rame.
Indice 8Réseau ferroviaire urbain, le plus souvent souterrain, destiné au transport rapide de voyageurs entre les stations d'une agglomération.
Solution du 22 août 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 22 août 2025Métro
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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