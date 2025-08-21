Cémantix 1268 : Indices et solution, quel est le mot du 21 août 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 21 août 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 21 août 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 21 août 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 21 août 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le frisson du changement, imperceptible ou brutal, qui rompt la monotonie de l'immobile.
Indice 2Je transforme la constance en mouvement et le semblable en différence.
Indice 3Je peux être subtile comme une nuance de couleur ou implacable comme une chute de température.
Indice 4Je désigne l'écart, la modification ou le passage d'un état à un autre.
Indice 5En musique, je suis un thème répété mais transformé, en mathématiques un changement mesurable.
Indice 6On me retrouve dans la météo, dans les prix, dans l'humeur ou dans la voix.
Indice 7Je suis un synonyme de changement, d'écart ou de modification.
Indice 8Je suis l'action, le fait ou le résultat de changer, de se modifier ou de présenter des différences par rapport à un état initial.
Solution du 21 août 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 21 août 2025Variation
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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