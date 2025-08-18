Cémantix 1265 : Indices et solution, quel est le mot du 18 août 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 18 août 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 18 août 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 18 août 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 18 août 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le reflet discret d'une intention partagée, l'accord silencieux qui se lit dans un regard.
Indice 2Je n'agis pas toujours le premier, mais sans moi le plan perd sa cohésion et le secret, sa chaleur.
Indice 3Je porte la faute à deux, la ruse à deux, parfois même le rire à deux, sans laisser d'empreinte de ma voix.
Indice 4On me trouve là où la participation n'est pas frontale, mais réelle, dans l'aide, la couverture ou l'encouragement.
Indice 5Je peux être de crime comme de scène, quand je partage le geste, l'idée ou la connivence.
Indice 6Je suis celui qui participe volontairement à l'acte d'un autre, en coulisses ou à découvert.
Indice 7On parle souvent de « regard » ou de « sourire » qui me qualifie quand une entente tacite unit deux personnes.
Indice 8Personne qui s'associe à l'action d'une autre, en l'aidant ou en la favorisant, notamment dans un acte répréhensible, ou par extension partenaire de connivence.
Solution du 18 août 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 18 août 2025Complice
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaire (1)
C est difficile