Cémantix 1263 : Indices et solution, quel est le mot du 16 août 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 16 août 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 16 août 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 16 août 2025
.
Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 16 août 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis l'instrument qui respire, mais dont les cordes sont de chair et vibrent dans l'ombre.
Indice 2Je transforme l'air en émotion, sculptant les sons pour qu'ils touchent le cœur.
Indice 3Mon art ne tient qu'à un souffle, mais il peut remplir un stade ou apaiser un enfant.
Indice 4Je vis de la scène, du studio ou de l'écho des micros, donnant ma voix comme une signature.
Indice 5Je peux être soliste ou membre d'un groupe, dans tous les styles musicaux.
Indice 6On me connaît pour interpréter des chansons, écrites par moi ou pour moi.
Indice 7Je suis une personne qui chante, pour le plaisir ou comme métier.
Indice 8Artiste ou amateur qui interprète des chansons ou des morceaux vocaux, accompagné ou non d'instruments.
Solution du 16 août 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 16 août 2025Chanteur
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaire (0)