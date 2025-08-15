Cémantix 1262 : Indices et solution, quel est le mot du 15 août 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 15 août 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 15 août 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 15 août 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 15 août 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le courant silencieux qui remplace l'habitude par la promesse d'un mieux, sans demander la permission aux nostalgies.
Indice 2J'avance en démontant les vieilles charnières, mais je garde la porte : seul le battement change.
Indice 3On me confond avec la rupture, alors que je suis surtout la mue d'un même corps.
Indice 4Je rends l'ancien compatible avec le présent, en révisant les méthodes, les outils et les normes.
Indice 5Je fais entrer de nouvelles technologies, procédures et pratiques pour gagner en efficacité et en qualité.
Indice 6On me mène dans les administrations, les usines, les écoles ou les réseaux pour rattraper un retard.
Indice 7Je suis l'action d'actualiser, d'améliorer ou de rendre plus récent.
Indice 8Processus par lequel on met à jour et on améliore systèmes, infrastructures ou organisations afin de les adapter aux exigences et standards contemporains.
Solution du 15 août 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 15 août 2025Modernisation
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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