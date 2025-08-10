Cémantix 1257 : Indices et solution, quel est le mot du 10 août 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 10 août 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 10 août 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 10 août 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 10 août 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis l'art d'avancer sans laisser de traces, en faisant bouger des montagnes par le poids d'un mot.
Indice 2Je transforme l'orage en bruine feutrée, quand la fermeté se cache sous la soie d'une formule.
Indice 3Je construis des ponts entre des rives qui se défient, sans jamais mouiller mes vêtements.
Indice 4Je parle la langue des nuances, où une virgule peut valoir une concession.
Indice 5Je qualifie ce qui relève des relations entre États, de la négociation et des protocoles.
Indice 6On me pratique dans les ambassades, les sommets internationaux et les communiqués mesurés.
Indice 7Je signifie aussi « poli et mesuré pour éviter le conflit » dans la vie courante.
Indice 8Je qualifie ce qui concerne la diplomatie, ses méthodes de négociation et son style courtois visant à prévenir ou résoudre les conflits.
Solution du 10 août 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 10 août 2025Diplomatique
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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