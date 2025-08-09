Cémantix 1256 : Indices et solution, quel est le mot du 9 août 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 9 août 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 9 août 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 9 août 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 9 août 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je marche à tes côtés sans jamais te rejoindre, fidèle compagne d'un destin qui ne croise pas.
Indice 2Nous avançons de concert, séparés par un serment invisible qui interdit toute rencontre.
Indice 3Je suis la fraternité des trajectoires jumelles, un accord parfait sans étreinte possible.
Indice 4On me voit dans la géométrie des rails, dans les marges d'un cahier et dans les latitudes de la Terre.
Indice 5Je qualifie deux lignes d'un plan qui gardent toujours la même distance l'une de l'autre.
Indice 6En géographie, je désigne aussi un cercle de latitude comme le 45ᵉ ou le 49ᵉ.
Indice 7Au figuré, je signifie « en même temps » ou « de façon similaire », comme travailler en parallèle.
Indice 8Je désigne ce qui est à égale distance sans jamais se rencontrer (en géométrie) ou, par extension, ce qui se déroule de manière simultanée ou comparable.
Solution du 9 août 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 9 août 2025Parallèle
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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