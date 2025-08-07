Cémantix 1254 : Indices et solution, quel est le mot du 7 août 2025 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 07 août 2025 à 00h20
Retrouvez la solution Cémantix du 7 août 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Cémantix 1254 : Indices et solution, quel est le mot du 7 août 2025 ?

Solution Cémantix du Mot du Jour du 7 août 2025

Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.

Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 7 août 2025.

Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 7 août 2025

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Je suis ce lien discret entre la main et l'objet, ce prolongement façonné pour agir sans se brûler.


Indice 2Parfois vide, parfois rempli, je peux tenir un outil, guider une lame ou border un vêtement.


Indice 3Je suis l'élément que l'on saisit, qu'on enfile ou qu'on traverse, selon ce à quoi je suis rattaché.


Indice 4On me retrouve dans la mode, les armes, les outils, et même sur la carte.


Indice 5Je peux faire partie d'un pull, d'un balai ou d'un couteau.


Indice 6Je suis ce que l'on tient pour utiliser un objet, ou ce qui couvre le bras sur un vêtement.


Indice 7Je peux désigner la partie d'un vêtement qui couvre le bras ou la partie d'un outil que l'on tient.


Indice 8Je suis soit la partie d'un objet ou outil que l'on tient avec la main, soit la partie d'un vêtement qui recouvre le bras.


Solution du 7 août 2025

Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 7 août 2025Manche


Cémantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera. 

Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix. 

Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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