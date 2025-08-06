Cémantix 1253 : Indices et solution, quel est le mot du 6 août 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 6 août 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 6 août 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 6 août 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 6 août 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis l'adjectif des records gravés dans le marbre du temps, là où la paix combat à travers le sport.
Indice 2Mon nom évoque à la fois un mont sacré et un rêve universel, où seuls les meilleurs gravissent les podiums.
Indice 3Je suis le souffle antique qui renaît tous les quatre ans, unissant la gloire et l'effort sous cinq anneaux silencieux.
Indice 4Je qualifie ce qui touche aux Jeux rassemblant les nations autour de disciplines physiques et de symboles forts.
Indice 5On me trouve dans des serments, des flammes, des médailles et des stades du monde entier.
Indice 6Je suis associé à des Jeux d'été ou d'hiver, organisés tous les quatre ans.
Indice 7Je suis souvent accolé aux mots « Jeux », « flamme » ou « comité » quand on parle de sport mondial.
Indice 8Je qualifie ce qui est lié aux Jeux olympiques, événements sportifs internationaux réunissant les meilleurs athlètes du monde.
Solution du 6 août 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 6 août 2025Olympique
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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