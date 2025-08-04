Cémantix 1251 : Indices et solution, quel est le mot du 4 août 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 4 août 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 4 août 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 4 août 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 4 août 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis ce moment discret où tout peut basculer, sans qu'on sache encore si c'est vers le mieux ou le pire.
Indice 2Je ne fais pas toujours de bruit, mais je sépare l'avant de l'après comme un fil tendu dans le temps.
Indice 3Je suis à la croisée du chemin, là où l'élan change de direction, guidé par l'inattendu.
Indice 4Je marque un changement décisif, dans une trajectoire, une histoire, ou un destin.
Indice 5Je suis un virage, au sens propre comme au sens figuré.
Indice 6On parle de moi dans les récits historiques, quand un événement modifie profondément le cours des choses.
Indice 7Je suis synonyme de moment clé, de virage important ou de changement de cap.
Indice 8Je désigne un moment ou un point où une situation change de manière significative, souvent de façon décisive.
Solution du 4 août 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 4 août 2025Tournant
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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