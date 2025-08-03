Cémantix 1250 : Indices et solution, quel est le mot du 3 août 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 3 août 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 3 août 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 3 août 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 3 août 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je renvoie sans jamais juger, je montre sans jamais parler, et pourtant je dévoile ce que l'on cache aux autres.
Indice 2Je suis la surface muette où le réel se retourne, inversé mais fidèle.
Indice 3Je suis la porte silencieuse vers une image que l'on croit voir, mais qui ne peut être touchée.
Indice 4Je capte la lumière pour restituer les formes, sans les retenir ni les transformer.
Indice 5Je suis l'objet du quotidien qui permet de voir son propre reflet.
Indice 6Je suis souvent accroché dans une salle de bain ou dissimulé dans un sac à main.
Indice 7Je reflète ton visage quand tu te regardes.
Indice 8Je suis une surface polie, généralement en verre, qui réfléchit la lumière pour renvoyer une image fidèle des objets placés devant elle.
Solution du 3 août 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 3 août 2025Miroir
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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