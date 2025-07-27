Cémantix 1243 : Indices et solution, quel est le mot du 27 juillet 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 27 juillet 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 27 juillet 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 27 juillet 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 27 juillet 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le goût amer que laisse une décision prise sans équilibre, là où la balance penche sans raison.
Indice 2Je surgis quand le droit est bafoué, et que la vérité s'efface devant la préférence ou l'abus.
Indice 3Je provoque colère, indignation ou résignation, surtout chez ceux qui n'ont jamais eu voix au chapitre.
Indice 4Je suis l'ombre qui plane lorsque l'égalité des chances est une illusion.
Indice 5On me reproche souvent aux juges, aux lois, aux règles, ou aux hommes qui les détournent.
Indice 6Je qualifie une action ou une décision perçue comme inéquitable ou imméritée.
Indice 7Je suis l'opposé de ce qui est équitable, honnête ou légitime.
Indice 8Je qualifie ce qui manque d'équité ou de justice, ce qui est contraire au droit ou à la morale.
Solution du 27 juillet 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 27 juillet 2025Injuste
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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