Cémantix 1236 : Indices et solution, quel est le mot du 20 juillet 2025 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 20 juillet 2025 à 00h11
Retrouvez la solution Cémantix du 20 juillet 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Cémantix 1236 : Indices et solution, quel est le mot du 20 juillet 2025 ?

Solution Cémantix du Mot du Jour du 20 juillet 2025

Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.

Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 20 juillet 2025.

Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 20 juillet 2025

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Je suis ce qui demeure quand l'apparence s'efface, la part solide que l'on ne peut ignorer.


Indice 2Je ne brille pas toujours, mais je pèse lourd dans la balance de ce qui compte vraiment.


Indice 3Je suis le contraire du vide ou du superficiel, l'essence qui donne du corps à l'idée.


Indice 4On me trouve dans ce qui est nourrissant, essentiel, ou riche en contenu réel.


Indice 5Je qualifie ce qui est important, dense ou significatif, qu'il s'agisse d'un discours ou d'un repas.


Indice 6Je suis utilisé pour parler d'une chose qui a de la valeur, de la consistance ou de l'effet.


Indice 7Je suis synonyme de nourrissant, consistant, solide ou essentiel.


Indice 8Je qualifie quelque chose de riche en contenu, d'essentiel ou de consistant, tant sur le plan matériel qu'intellectuel.


Solution du 20 juillet 2025

Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 20 juillet 2025Substantiel


Cémantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera. 

Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix. 

Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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