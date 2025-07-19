Cémantix 1235 : Indices et solution, quel est le mot du 19 juillet 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 19 juillet 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 19 juillet 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 19 juillet 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 19 juillet 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le retour ou l'écart, la pause ou le rabais, selon le contexte que tu m'imposes.
Indice 2On me confond parfois avec un cadeau, alors que je ne fais que réduire l'attente ou le montant.
Indice 3Je peux alléger une facture, désigner un lieu ou même un acte de restitution.
Indice 4Je suis une réduction accordée sur un prix ou une action qui rend quelque chose à quelqu'un.
Indice 5On me voit souvent sur les étiquettes en période de soldes ou dans un devis commercial.
Indice 6Je peux aussi désigner l'action de remettre un objet, un prix ou un document.
Indice 7Je suis ce que tu reçois quand on t'accorde un rabais sur un prix initial.
Indice 8Je désigne soit une réduction de prix, soit l'action de rendre ou de remettre quelque chose à quelqu'un.
Solution du 19 juillet 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 19 juillet 2025Remise
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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