Cémantix 1234 : Indices et solution, quel est le mot du 18 juillet 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 18 juillet 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 18 juillet 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 18 juillet 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 18 juillet 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le savoir figé dans des pages, transmis sans voix mais plein d'intentions.
Indice 2On me consulte sans m'interroger, mais je réponds toujours avec clarté si l'on tourne mes feuilles.
Indice 3Je suis l'objet silencieux des bancs d'école et des établis, compagnon des débuts et des approfondissements.
Indice 4Je regroupe les règles, les méthodes ou les connaissances d'un domaine bien précis.
Indice 5Je peux être scolaire ou technique, et je guide celui qui apprend ou qui exécute.
Indice 6Je suis souvent rangé dans un cartable, un atelier ou un bureau.
Indice 7Je suis un livre que l'on utilise pour apprendre ou suivre des instructions.
Indice 8Je suis un ouvrage servant à l'enseignement ou à l'apprentissage, contenant des explications, des règles ou des méthodes.
Solution du 18 juillet 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 18 juillet 2025Manuel
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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